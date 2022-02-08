И. Федотов: волнения перед стартом Олимпиады нет. Попаду ли в старт? Завтра узнаете

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов поделился мнением о предстоящем старте олимпийского хоккейного турнира в Пекине (Китай).



«Как такового волнения перед стартом Олимпиады нет. Имеется лишь небольшой мандраж, но это обычное дело. Если такого чувства нет, то это тревожный знак. Каждому спортсмену важно выступить за свою страну на олимпийском турнире. Завтра у нас первый матч, и мы будем играть на победу. Считаю, что не стоит придавать ему какое-то особое значение, ведь это такой же хоккейный матч, как и все остальные. Попаду ли я в стартовый состав? Завтра узнаете.



У нас здесь достаточно плотный график, игры проводятся в разное время, возможности расслабиться не имеется. Мы прошли достаточно большой тренировочный цикл. Понятно, что ребята могли быть этим немного недовольны, но тренеры знают, что делают, да и каждый проходит через это. В дальнейшем нам станет легче.



Если говорить о досуге, то после тренировок голова серьёзно занята, читать что-то серьёзное и воспринимать информацию, всякие мудрые мысли трудно. Пока больше выбираю литературу попроще, разбавляю фильмами. Это помогает отвлечься.



Конфликты в команде? Ничего про это не знаю, а жёлтую прессу я не читаю. Для меня эта информация — лишняя. У нас всё нормально в коллективе. Да, кто-то может на кого-то накричать во время занятия, но это рабочие моменты. Каждый высказывает свою позицию, никакого негатива в этом нет. Все ребята отлично работают и хорошо общаются друг с другом. Такая сплочённость очень важна. То же касается и моих взаимоотношений с Самоновым. Мы оба занимаемся одним делом. Личные амбиции каждого должны уходить на второй план. Болельщики ждут от нас победы.



Что касается воспоминаний об Олимпиаде, то какого-то одного российского вратаря выделить не могу. У нас играли именитые, высококлассные голкиперы. Набоков? Безусловно. Он, Варламов, Бобровский: они достигли высшего уровня, показывали достойную игру», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.