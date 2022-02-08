Чибисов — о составе сборной Швейцарии: вообще никого не знаю из их команды

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов рассказал о настрое перед стартом хоккейного турнира на Олимпийских играх, а также о разборе первого соперника — сборной Швейцарии.
«Стартовать готовы? Конечно, готовы! Такие вопросы задаёте. Мы к этому готовились не один день, всё сделали, выполнили хороший план. Главное сейчас – ответственно подойти к Играм и сделать своё дело, выигрывать в каждом матче, держать темп в каждой смене, навязывать свою игру и силовую борьбу, и, думаю, у нас всё получится.
На тренировке было очень много вариантов в большинстве, просто чехарда. Вдруг где-нибудь команда соперников снимает? А мы шифруемся. Просто пробуем перед игрой разные сочетания, на игре всё может случиться. Может, если в одном сочетании не пойдёт, мы быстро перестроимся в другое сочетание и сыграем в два раза лучше.
Уже разбирали швейцарцев? Да, смотрели и разбирали. Думаю, сейчас и завтра ещё посмотрим. Уже знаем, что они нам предложат. Будем навязывать свою игру, а не подстраиваться под них.
У них Мальгина не будет по ковиду, это поможет? Я вообще никого не знаю из их команды. Без разницы, кто у них будет, кого не будет. Это Олимпийские игры, здесь нужно играть, а не смотреть на фамилии», — передаёт слова Чибисова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 февраля 2022
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