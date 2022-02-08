Чибисов — о состоянии Кузьменко: провокационный вопрос. Давайте не будем это выносить

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов прокомментировал ситуацию с игрой женской сборной России в масках, а также отъезд из команды форварда Андрея Кузьменко.



«Думаю, у нас такого не будет, потому что у всех команд всё нормально. Все сохранились, не играют товарищеские игры, чтобы не заболеть. Думаю, у нас такой ситуации не будет. Если у девушек ситуация чуть похуже, то они играют в масках. Это установка Олимпиады, поэтому мы не можем этого отрицать. Они сказали, а мы либо играем, либо они нас дисквалифицируют. Тут нужно только принимать и реагировать на правила.



Как показал женский хоккей, всё может быть. Мы думали, что такого не может быть, но они второй матч так играют. Не знаю, что будет, посмотрим. Это не от нас зависит.



Много шума вокруг Андрея Кузьменко, что ребята думают об этом, как его провожали? Мы тренируемся, он нам пожелал победы, удачи, золота. Очень жаль, что он уехал, но так получилось.



Он выглядел травмированным? Давайте не будем это выносить, это немного провокационный вопрос», — передаёт слова Чибисова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.