Чибисов: Олимпиада — китайский этап Евротура? Вы эксперт, вам, наверное, виднее

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов поделился мыслями о мнении, что олимпийский хоккейный турнир — это своего рода китайский этап Евротура.

«Нервячок уже есть накануне матча, накатывает, что Олимпиада? Ответственность есть внутри у каждого. Мы готовились, осознавали, к чему идём. Проделали такую работу, у нас не такое сильное нервное напряжение, потому что мы готовились и знали, зачем проделали такую большую работу.

Эту Олимпиаду называют китайским этапом Евротура и тут хоккеисты того уровня, к которым мы привыкли? Вы эксперт, вам, наверное, с трибун виднее, какого уровня хоккеисты. Это Олимпиада, этим всё сказано. Все будут выкладываться на все 100%. Это не Евротур, когда люди играют-играют в сезоне, потом поехали туда. Здесь всё намного серьёзнее, каждый хочет выиграть, каждый хочет вписать себя в историю. Поэтому каждый будет вытаскивать из себя всё до последнего», — передаёт слова Чибисова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.