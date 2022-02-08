Олимпийский чемпион: какой Мичков на Олимпиаде? Канадцы ему навернут — и карьеру закончит

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне скаут олимпийской сборной России по хоккею Владимир Малахов поделился мнением о том, нужно ли было брать в Пекин 17-летнего нападающего СКА Матвея Мичкова.



«Форварду-вундеркинду Матвею Мичкову на олимпийский уровень совсем рано? Вместо кого? Парень не провёл ещё и 10 матчей в КХЛ. Понимаю — феерит на молодёжном уровне. Но это — взрослый хоккей, а парню 17 лет, и физически это не Ковальчук или Овечкин в том возрасте. Дай бог, чтобы Мичков продолжал расти, и удачи ему. Но пока он — игрок МХЛ. Канадцы выйдут, один раз ему навернут — и мальчишка, не дай бог, карьеру закончит. Кому это надо? Они же не будут смотреть — о, Мичков, такой талант, давайте полюбуемся им и побережём его. Взрослые дядьки выйдут бороться за большой приз и будут бить», — приводит слова Малахова «Спорт-экспресс».