Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус. Ему разрешили возобновить тренировки

Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус. Ему разрешили возобновить тренировки
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что сегодня, 8 февраля, он получил разрешение присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе.

Напомним, Овечкин сдал положительный тест на коронавирус 2 февраля. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.

В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.

Новость по теме
Драйзайтль: скоро Овечкин обгонит Ягра — и это просто не укладывается в голове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022