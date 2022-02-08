Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус. Ему разрешили возобновить тренировки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что сегодня, 8 февраля, он получил разрешение присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе.
Напомним, Овечкин сдал положительный тест на коронавирус 2 февраля. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.
В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.
- 8 февраля 2022
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