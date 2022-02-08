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Гимаев: Швейцария претендует на медали ОИ. Матч не будет лёгкой прогулкой для России

Гимаев: Швейцария претендует на медали ОИ. Матч не будет лёгкой прогулкой для России
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Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от предстоящего матча мужской сборной России с командой Швейцарии в рамках хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022.

«Матч со Швейцарией не будет лёгкой прогулкой. Они привезли очень мощную команду и претендуют на медали Олимпийских игр. Опасаться никого из соперников не нужно, у нас отличная команда, которая также претендует на золотые медали, но ко всем нужно тщательно готовиться.

Здорово, что мы начинаем выступление на Олимпиаде матчем со швейцарцами, потому что они станут отличным тестом для нашей команды. Будет понятно, как мы функционально готовы и на какие сочетания можем рассчитывать», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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