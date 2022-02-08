Гимаев: уверен, что со Швейцарией в воротах сборной России сыграет Федотов

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший перед матчем мужской сборной России со Швейцарией в рамках хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 предсказал, кто выйдет в воротах у российской команды.



«Нет никакой параллели с недооценкой соперника и тем, что Чибисов не знает игроков сборной Швейцарии. Андрей интегрирован во внутренний чемпионат, где не играют швейцарцы. Да, он знает игроков НХЛ, но ему необязательно следить за швейцарским чемпионатом, где играет почти вся сборная команды Швейцарии. Всю информацию по команде Швейцарии предоставит тренерский штаб и разберут на собрании.



Более чем уверен, что матч начнёт Федотов», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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