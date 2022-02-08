Как завершится матч сборных России и Швейцарии на ОИ-2022?
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Завтра, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стартует мужской хоккейный турнир. Сборная России откроет соревнование встречей с командой Швейцарии. Старт матча запланирован на 11:40 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч сборных России и Швейцарии на Олимпийских играх — 2022?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, Олимпийские игры начались 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует завтра, 9 февраля, он продлится до 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A сойдутся сборные Канады, США, Германии и Китая. Группа C состоит из Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.
Комментарии
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