В сборной Финляндии объяснили решение провести матч с Россией на ОИ-2022 в масках

Защитник женской сборной Финляндии по хоккею Миннамари Туоминен после разгромной победы команды в матче с Россией (5:0) на Олимпийских играх — 2022 объяснила решение провести эту встречу в масках.

«Олимпийский комитет Финляндии решил, чтобы мы играли в масках. На льду я не ощущала, что играю в маске, она совершенно не мешала ни видеть, ничего. Но после длинной смены на скамейке было тяжело дышать. Воду пить тоже было тяжело», — передаёт слова Туоминен корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, ранее женская сборная Финляндии по хоккею объявила, что проведёт матч в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой России в медицинских масках.

Отметим, что сегодня, 8 февраля, стало известно, что форвард сборной России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус.