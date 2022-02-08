Гончаренко: то, что финки решили сыграть в масках, — это их проблемы

Защитник женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко прокомментировала разгромное поражение команды в матче с Финляндией (0:5) на Олимпийских играх — 2022.

«То, что финки решили сыграть в масках, — это их проблемы. Мы свои тесты сдали, отрицательные результаты получили. Финки могли играть и без масок, но они сделали такой выбор. Мы же сыграли плохо, в некоторых эпизодах не выполнили тренерскую установку, не реализовали свои моменты. В третьем периоде встрепенулись, но к этому моменту уже получили пять безответных шайб. Причём эти голы были не столько от соперника, сколько мы их сами себе привезли. В плей-офф рассчитываем добиться только победы. Будем стараться делать всё возможное, чтобы пройти дальше четвертьфинала. Мы можем хорошо сыграть и побороться за медали», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.