Гончаренко: то, что финки решили сыграть в масках, — это их проблемы

Защитник женской сборной России по хоккею Ангелина Гончаренко прокомментировала разгромное поражение команды в матче с Финляндией (0:5) на Олимпийских играх — 2022.
«То, что финки решили сыграть в масках, — это их проблемы. Мы свои тесты сдали, отрицательные результаты получили. Финки могли играть и без масок, но они сделали такой выбор. Мы же сыграли плохо, в некоторых эпизодах не выполнили тренерскую установку, не реализовали свои моменты. В третьем периоде встрепенулись, но к этому моменту уже получили пять безответных шайб. Причём эти голы были не столько от соперника, сколько мы их сами себе привезли. В плей-офф рассчитываем добиться только победы. Будем стараться делать всё возможное, чтобы пройти дальше четвертьфинала. Мы можем хорошо сыграть и побороться за медали», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 февраля 2022
-
19:16
-
19:07
-
19:04
-
19:01
-
18:55
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:43
-
18:36
-
18:31
-
18:23
-
18:22
-
18:19
-
18:18
-
17:54
-
17:37
-
17:32
-
17:05
-
17:00
-
16:40
-
16:27
-
16:14
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
14:57
-
14:39
-
14:21
-
14:11