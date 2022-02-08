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«Примеряю новый образ комментатора. Шутка». Загитова посетила матч женской сборной России

«Примеряю новый образ комментатора. Шутка». Загитова посетила матч женской сборной России
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в «Инстаграме» выложила пост с матча женской сборной России по хоккею с командой Финляндии (0:5) на Олимпийских играх — 2022.

«Я сегодня примеряю новый образ комментатора. Если что, это шутка. Просто надела на себя уши. Мне очень нравится, как я с ними выгляжу.

Я первый раз на женском хоккее. Девочки, давайте, я за вас болею!» — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. Заключительная встреча группового этапа завершилась разгромной победой финской команды со счётом 5:0. На групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).

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Комментарии
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