Тренер женской сборной Финляндии: нас заставили играть в масках

Тренер женской сборной Финляндии по хоккею Ююсо Тойвола прокомментировала решение команды сыграть в матче Олимпийских игр — 2022 с Россией в масках.

«После вчерашнего поражения мы были полностью сконцентрированы на матче с Россией и желании одержать победу. Мы были готовы победить, и мы это сделали. Что касается причин, по которым наша команда играла в медицинских масках, то это решение приняли не мы. Нас заставили сыграть в масках. Кто попросил? Я не хочу об этом говорить. Связано ли это с ситуацией, которая возникла в матче России и Канады? Нет. Это не было в принципе сложным решением для нас. Не знаю, угрожает ли здоровью игра в масках. У меня нет комментариев по этому вопросу», — передаёт слова Тойволы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.