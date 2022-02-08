Бобарико: четвертьфинал — решающий матч, который сборная России должна выиграть

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико после разгромного поражения в матче хоккейного турнира Олимпийских игр с Финляндией (0:5) поделился ожиданиями от четвертьфинала со Швейцарией.

«Несмотря ни на что, мы должны были показывать более качественный хоккей. По первым сменам было видно, что очень тяжело, что мы задыхаемся. Чуть развязались только к третьему периоду, чуть разбежались. Моральной усталости ни в коем случае нет. Нужно закончить эту Олимпиаду положительно. Отдохнем, когда она закончится.



Сейчас подготовимся, проведём тренировки. Четвертьфинал — решающий матч, который мы должны выигрывать. Мы знаем, что там будет другая сборная Швейцарии — наглая и быстрая. Ещё раз разберём их и скажем команде, как играть. К сожалению, у нас нет никакой информации о сроках возвращения девушек с положительными тестами. Вчера узнали, что сегодня может вернуться Людмила Белякова. По другим игрокам информации нет.



Мы и не выходили с карантина. Продолжаем сидеть по номерам. У нас ничего не изменилось. Не можем гулять, выходить. Ездим только на матчи. Почему это тюрьма? И к таким условиям приходится подстраиваться. Еду нам приносит административный персонал. А игроки уже разбирают по своим комнатам», — передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.