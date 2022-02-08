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Кожевников: Россия не фаворит хоккейного турнира. Восемь команд могут разыграть золото ОИ

Кожевников: Россия не фаворит хоккейного турнира. Восемь команд могут разыграть золото ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022. Завтра, 9 февраля, сборная России сыграет с командой Швейцарии.

«Не могу сказать, что сборная России фаворит турнира. На этих Играх восемь команд могут разыграть золото. На прошлых Играх немцы боролись за золотые медали. Кто этого ожидал? Никто. Ружьё висит, и не знаешь, когда оно выстрелит. Сейчас та же история», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Напомним, Олимпийские игры начались 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует завтра, 9 февраля, он продлится до 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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