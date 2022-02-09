Завтра, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стартует мужской хоккейный турнир. Сборная России откроет соревнования встречей с командой Швейцарии. Старт матча запланирован на 11:40 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет золото мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022?»

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Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует сегодня, 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступит в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.