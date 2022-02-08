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Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей

Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей
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Завтра, 9 февраля, в Пекине (Китай) стартует мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года. В первой встрече турнира сыграют сборные России и Швейцарии. Матч начнётся 9 февраля в 11:40 мск.

Календарь ОИ-2022

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд никогда не пересекались. В свою очередь, на чемпионатах мира сборные России и Швейцарии играли 18 раз. Россияне победили в 14 встречах, в двух матчах успех праздновали швейцарцы, ещё дважды была зафиксирована ничья. Последние 10 матчей завершились победами российской команды.

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1992БратиславаГрупповой раундРоссия — Швейцария2:2Зубов (2) — Эберле, Тон
ЧМ-1993МюнхенГрупповой раундРоссия — Швейцария6:0Бякин (2), Яшин (2), Сорокин, Хомутов
ЧМ-1995ЕвлеГрупповой раундРоссия — Швейцария8:0Белов (2), Саломатин, Березин (3), Быков, Романов
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Швейцария2:4Петров, Козлов — Женни, Крамери, Фишер, Цайтер
ЧМ-2000Санкт-ПетербургГрупповой раундРоссия — Швейцария2:3Яшин, Козлов — Сутер, Конне, Циглер
ЧМ-2001ГанноверГрупповой раундРоссия — Швейцария2:1Карпов, Яшин — Ризен
ЧМ-2003ТампереГрупповой раундРоссия — Швейцария5:2Ковальчук, Григоренко, Калинин, Архипов, Дацюк — Берчи, Кристен
ЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Швейцария3:3Дацюк, Ковальчук, Ковалёв — Лемм, Ди Пьетро, Штрайт
ЧМ-2006РигаГрупповой раундРоссия — Швейцария6:3Зарипов, Архипов, Быков, Никулин, Кулёмин, Малкин — Патерлини, Форстер, Безина
ЧМ-2007МоскваГрупповой раундРоссия — Швейцария6:3Зиновьев, Ковальчук, Зарипов, Марков, Фролов, Счастливый — Штрайт, Ди Пьетро, Райхерт
ЧМ-2008КвебекГрупповой раундРоссия — Швейцария5:3Калинин, Овечкин, Сушинский (2), Фёдоров — Саннитц, Воклер, Лемм
ЧМ-2008КвебекЧетвертьфиналРоссия — Швейцария6:0Сёмин, Афиногенов (2), Зарипов, Фёдоров, Овечкин
ЧМ-2009БернГрупповой раундРоссия — Швейцария4:2Атюшов, Ковальчук, Морозов, Пережогин — Гарднер, Плюсс
ЧМ-2014МинскГрупповой раундРоссия — Швейцария5:0Плотников, Овечкин, Шипачёв, Белов, Зарипов
ЧМ-2016МоскваГрупповой раундРоссия — Швейцария5:1Телегин (2), Кузнецов, Широков, Мозякин — Мозер
ЧМ-2018КопенгагенГрупповой раундРоссия — Швейцария4:3Капризов, Дадонов, Нестеров, Григоренко — Унтерзандер, Андригетто, Хас
ЧМ-2019БратиславаГрупповой раундРоссия — Швейцария3:0Анисимов, Кучеров (2)
ЧМ-2021РигаГрупповой раундРоссия — Швейцария4:1Бурдасов, Карнаухов, Толчинский (2) — Хишир
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