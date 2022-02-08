Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей

Завтра, 9 февраля, в Пекине (Китай) стартует мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года. В первой встрече турнира сыграют сборные России и Швейцарии. Матч начнётся 9 февраля в 11:40 мск.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд никогда не пересекались. В свою очередь, на чемпионатах мира сборные России и Швейцарии играли 18 раз. Россияне победили в 14 встречах, в двух матчах успех праздновали швейцарцы, ещё дважды была зафиксирована ничья. Последние 10 матчей завершились победами российской команды.