Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей
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Завтра, 9 февраля, в Пекине (Китай) стартует мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года. В первой встрече турнира сыграют сборные России и Швейцарии. Матч начнётся 9 февраля в 11:40 мск.
Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд никогда не пересекались. В свою очередь, на чемпионатах мира сборные России и Швейцарии играли 18 раз. Россияне победили в 14 встречах, в двух матчах успех праздновали швейцарцы, ещё дважды была зафиксирована ничья. Последние 10 матчей завершились победами российской команды.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1992
|Братислава
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|2:2
|Зубов (2) — Эберле, Тон
|ЧМ-1993
|Мюнхен
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|6:0
|Бякин (2), Яшин (2), Сорокин, Хомутов
|ЧМ-1995
|Евле
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|8:0
|Белов (2), Саломатин, Березин (3), Быков, Романов
|ЧМ-1998
|Базель
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|2:4
|Петров, Козлов — Женни, Крамери, Фишер, Цайтер
|ЧМ-2000
|Санкт-Петербург
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|2:3
|Яшин, Козлов — Сутер, Конне, Циглер
|ЧМ-2001
|Ганновер
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|2:1
|Карпов, Яшин — Ризен
|ЧМ-2003
|Тампере
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|5:2
|Ковальчук, Григоренко, Калинин, Архипов, Дацюк — Берчи, Кристен
|ЧМ-2005
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|3:3
|Дацюк, Ковальчук, Ковалёв — Лемм, Ди Пьетро, Штрайт
|ЧМ-2006
|Рига
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|6:3
|Зарипов, Архипов, Быков, Никулин, Кулёмин, Малкин — Патерлини, Форстер, Безина
|ЧМ-2007
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|6:3
|Зиновьев, Ковальчук, Зарипов, Марков, Фролов, Счастливый — Штрайт, Ди Пьетро, Райхерт
|ЧМ-2008
|Квебек
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|5:3
|Калинин, Овечкин, Сушинский (2), Фёдоров — Саннитц, Воклер, Лемм
|ЧМ-2008
|Квебек
|Четвертьфинал
|Россия — Швейцария
|6:0
|Сёмин, Афиногенов (2), Зарипов, Фёдоров, Овечкин
|ЧМ-2009
|Берн
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|4:2
|Атюшов, Ковальчук, Морозов, Пережогин — Гарднер, Плюсс
|ЧМ-2014
|Минск
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|5:0
|Плотников, Овечкин, Шипачёв, Белов, Зарипов
|ЧМ-2016
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|5:1
|Телегин (2), Кузнецов, Широков, Мозякин — Мозер
|ЧМ-2018
|Копенгаген
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|4:3
|Капризов, Дадонов, Нестеров, Григоренко — Унтерзандер, Андригетто, Хас
|ЧМ-2019
|Братислава
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|3:0
|Анисимов, Кучеров (2)
|ЧМ-2021
|Рига
|Групповой раунд
|Россия — Швейцария
|4:1
|Бурдасов, Карнаухов, Толчинский (2) — Хишир
Комментарии
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