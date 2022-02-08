Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как перенёс коронавирус.

Как сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере», российский нападающий сказал, что перенёс заболевание бессимптомно.

Сегодня, 8 февраля, Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего получил разрешение присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе.



Напомним, Овечкин сдал положительный тест на коронавирус 2 февраля. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.



В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.