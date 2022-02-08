Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как перенёс коронавирус.
Как сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере», российский нападающий сказал, что перенёс заболевание бессимптомно.
Сегодня, 8 февраля, Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего получил разрешение присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе.
Напомним, Овечкин сдал положительный тест на коронавирус 2 февраля. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.
В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.
- 8 февраля 2022
-
19:36
-
19:19
-
19:16
-
19:07
-
19:04
-
19:01
-
18:55
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:43
-
18:36
-
18:31
-
18:23
-
18:22
-
18:19
-
18:18
-
17:54
-
17:37
-
17:32
-
17:05
-
17:00
-
16:40
-
16:27
-
16:14
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
14:57
-
14:39