Овечкин сыграет с «Коламбусом». Он выйдет на лёд впервые за неделю

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что капитан «столичных» Александр Овечкин сыграет в ближайшем матче с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.

Последний раз российский нападающий выходил на лёд в ночь с 1 на 2 февраля в матче с «Питтсбург Пингвинз».

Сегодня, 8 февраля, Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего получил разрешение присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе.



Напомним, Овечкин сдал положительный тест на коронавирус 2 февраля. Это произошло в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование на COVID-19. С 3 февраля в силу вступили новые правила лиги по COVID-протоколам.



В текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».