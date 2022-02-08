Стали известны дата и время начала четвертьфинала Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022

Стали известны дата и время начала матча четвертьфинальных матчей женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная Россия сыграет со Швейцарией в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 мск. В этот же день четвертьфинальный матч проведут Финляндия и Япония, стартующие в 11:40 мск.
В пятницу, 11 февраля, сборная США сыграет с Чехией, начало — в 7:10 мск. В 11:40 мск Канада проведёт матч со Швецией.
Напомним, сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. Заключительная встреча группового этапа завершилась победой финской команды со счётом 5:0.
На групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).
- 8 февраля 2022
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