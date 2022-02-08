«Куда смотрели судьи?» Овечкин оценил пародию на себя от Капризова на Матче звёзд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как отреагировал на номер Кирилла Капризова на Матче звёзд НХЛ.

«Думаю, получилось здорово. Было весело. Не знаю, почему ему не дали много очков. Куда смотрели судьи?» — приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Капризов в конкурсе на самый красивый буллит исполнил пародию на капитана «столичных». Перед своей попыткой нападающий снял «джерси» «Миннесоты Уайлд», под которым оказался свитер «Вашингтона» с фамилией Овечкина на спине. Кроме того, Капризов полил лёд водой из бутылки, как часто делает Овечкин.



Взяв клюшку правым хватом, Капризов реализовал буллит, а потом исполнил известное празднование Овечкина с «горячей клюшкой».



Жюри оценило перформанс 47 баллами и поставило россиянина на последнее, 5-е место.