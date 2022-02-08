Быков: недооценки швейцарцев быть не должно — иначе это просто непрофессионалы

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможной недооценке мужской национальной команды на Олимпийских играх — 2022 в первом матче со Швейцарией.
«Тренерский штаб прекрасно знает швейцарских игроков и их качества. Думаю, они подготовят наших ребят. Недооценки соперника быть не должно, иначе это просто непрофессионалы, которые приехали на Олимпиаду. Тот факт, что ты на Олимпийских играх, уже говорит о том, что надо очень серьёзно готовиться к любому сопернику, уважая его. Какой-то недооценки швейцарцев со стороны наших игроков не будет. Даже если они их не знают, то увидят воочию завтра (смеётся).
Наша сборная — один из кандидатов на олимпийское золото и подтверждения титула олимпийских чемпионов. Желаю удачи всем ребятам и тренерскому штабу. Будем болеть и переживать за них», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 8 февраля 2022
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