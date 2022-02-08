Крикунов: Андрей Чибисов не знает никого из сборной Швейцарии? Они его тоже

Бывший главный тренер сборной России и наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал слова нападающего мужской национальной команды Андрея Чибисова, что он не знает никого из сборной Швейцарии.
«Швейцарцев по-любому стоит опасаться. На прошлой Олимпиаде в финале играли немцы, почему швейцарцы не могут дойти до той же стадии? У Швейцарии, как и у всех, нет игроков из НХЛ — разница в мастерстве у команд не такая большая. Нужно сразу настраиваться на серьёзную игру.
Андрей Чибисов не знает никого из сборной Швейцарии? Они его тоже не знают. Если так будут относиться к соперникам, то можно их и недооценить», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Напомним, Олимпийские игры начались 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует завтра, 9 февраля, он продлится до 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
- 8 февраля 2022
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