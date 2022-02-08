Михайлов: перед сборной России стоит задача выиграть золото Олимпийских игр

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022. Завтра, 9 февраля, сборная России сыграет с командой Швейцарии.

«На Олимпийских играх нет слабых соперников. Со слов руководства команды и тренерского штаба сборная России серьёзно готовится у матчу со Швейцарией. Все понимают, что это первая встреча, — очень важно начать с позитивной ноты. Есть задачи, которые игроки и вся общественность поставили сами себе — золотые медали. Никакой недооценки швейцарской команды точно не будет.



Федотов? Мало хотеть увидеть кого-то в воротах. Играть будет сильнейший на сегодняшний день. Какая у первого номера среди вратарей будет фамилия, мне не очень интересно.



Сколько я себя помню, команда СССР и сборная России всегда ставила перед собой самые высокие цели. Сегодня со сборной не снимается задача завоевать золото Олимпийских игр. Уверен, ребята приложат все силы. Меня не интересует мнение людей, для которых фавориты турнира Канада, Финляндия и так далее», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.