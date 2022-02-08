«Мне это настолько неинтересно, что даже обсуждать не хочу». Брызгалов о хоккее Олимпиады

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов рассказал, за какими видами спорта следит на Олимпийских играх — 2022.



«Собираюсь ли смотреть мужской хоккейный турнир? Я не знаю, как его будут показывать в США, где я сейчас живу. Олимпиаду здесь транслируют вечером и рано утром. Не могу сказать, что жду хоккей с нетерпением. Сейчас другие виды спорта приковывают внимание. Даже не думал раньше, что их буду смотреть, — сноуборд, сани, биатлон, лыжи. Хотя NBC транслирует в основном то, где есть шансы на награды у американцев. Так что хоккейную сборную России покажут, разве что если она будет играть с США.



Мне даже интереснее фигурное катание. Там я увидел 15-летнюю девочку-одиночницу Камилу Валиеву. Потом ещё зашёл несколько раз на YouTube, чтобы пересмотреть выступление. Я просто перестал дышать, пока она каталась! Ничего красивее в фигурном катании я не видел. А у меня много друзей в этом виде спорта: Нина Мозер, Ксения Столбова, также я знаком с Максимом Траньковым, Татьяной Волосожар.



Камила — это что-то! Это настоящая балерина на льду. И не какая-то заурядная, а прима-балерина Большого театра. Она просто создана для этого вида спорта. Когда она катается, будто весь мир останавливается, чтобы посмотреть на её выступление. Нужно, конечно, поблагодарить всех людей, которые с ней работают, всю команду Этери Тутберидзе.



Как выступит хоккейная сборная на Олимпиаде? Настолько мне это неинтересно, что даже обсуждать не хочется. Лучше порадоваться за ребят, которые побеждают в других видах спорта. Впервые за 54 года завоевали медали в прыжках с трамплина — это огромное достижение. На Олимпиаде много разных интересных историй — в сноуборде новозеландка выиграла первую золотую медаль для своей страны. Есть и трагедии — в шорт-треке у венгра забрали медаль, или упала американка-лыжница, которая должна была выигрывать золото», — приводит слова Брызгалова «Рейтинг букмекеров».

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