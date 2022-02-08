Вадим Епанчинцев: 199 шайб «СКА-Невы» в ВХЛ — новый вызов для «Югры»

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне ВХЛ.

«СКА-Нева» забросила 199 шайб в чемпионате, это лучший показатель в истории «вышки»? Ничуть. Скорее, был удивлён год назад, когда армейцы Невы не прошли в плей-офф ВХЛ, вот это был большой сюрприз. Но в Питере очень серьёзная хоккейная вертикаль, все играют по атакующей системе, отсюда и прогресс армейских клубов, и новый рекорд.



Учтите и ещё один фактор. После остановки сезона КХЛ многие клубы ВХЛ получили возможность укрепиться игроками КХЛ из своей вертикали. У той же «СКА-Невы» много сильной молодёжи с опытом выступлений за главную команду СКА.



Вообще, конкуренция в ВХЛ обострилась, мы её чувствуем. Для нас, как для чемпиона ВХЛ, рекордные 199 шайб «Невы» — это новый вызов. Но по очкам «Югра» пока на шаг впереди армейцев», — приводит слова Епанчинцева Russia-Hockey.ru.