Вадим Епанчинцев: 199 шайб «СКА-Невы» в ВХЛ — новый вызов для «Югры»

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне ВХЛ.
«СКА-Нева» забросила 199 шайб в чемпионате, это лучший показатель в истории «вышки»? Ничуть. Скорее, был удивлён год назад, когда армейцы Невы не прошли в плей-офф ВХЛ, вот это был большой сюрприз. Но в Питере очень серьёзная хоккейная вертикаль, все играют по атакующей системе, отсюда и прогресс армейских клубов, и новый рекорд.
Учтите и ещё один фактор. После остановки сезона КХЛ многие клубы ВХЛ получили возможность укрепиться игроками КХЛ из своей вертикали. У той же «СКА-Невы» много сильной молодёжи с опытом выступлений за главную команду СКА.
Вообще, конкуренция в ВХЛ обострилась, мы её чувствуем. Для нас, как для чемпиона ВХЛ, рекордные 199 шайб «Невы» — это новый вызов. Но по очкам «Югра» пока на шаг впереди армейцев», — приводит слова Епанчинцева Russia-Hockey.ru.
- 8 февраля 2022
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