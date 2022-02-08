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«Самсонову не удалось взять бразды правления в свои руки». The Athletic о возможном обмене

«Самсонову не удалось взять бразды правления в свои руки». The Athletic о возможном обмене
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением о предстоящей работе «Вашингтон Кэпиталз» на трансферном рынке в преддверии дедлайна обменов — 21 марта. Одним из возможных кандидатов на обмен обозреватель выделил российского голкипера «столичных» Илью Самсонова.

«Несколько лет «Кэпс» ждали, когда игрок первого раунда драфта 2015 года возьмёт бразды правления в свои руки. Ему это не удалось. 24-летний игрок также собирается стать ограниченно свободным агентом с правом арбитража после сезона. Так что если решение было принято, он не станет будущим «Вашингтона» в воротах. Возможно, сейчас самое время отказаться от него, особенно если потенциальное решение (или даже временный вариант) позволит вернуть его обратно», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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