Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, как ему удалось так классно подготовить себя к новому сезону.
«У меня просто была особая диета. Не могу вам рассказать подробности, но сын Сергей в курсе. А если серьёзно, то я провёл хорошую подготовку к сезону. Вместе с тренером мы отлично поработали, и я постарался подготовить себя к длинному сезону. Так что всё прошло и идёт хорошо, нужно продолжать стараться дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.
- 9 февраля 2022
-
00:00
- 8 февраля 2022
-
23:41
-
23:21
-
23:03
-
22:49
-
22:16
-
22:09
-
21:36
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:44
-
20:17
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
19:50
-
19:48
-
19:36
-
19:19
-
19:16
-
19:07
-
19:04
-
19:01
-
18:55
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:43
-
18:36
-
18:31
-
18:23
-
18:22