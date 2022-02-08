Овечкин ответил на вопрос, как ему удалось так классно подготовить себя к новому сезону

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, как ему удалось так классно подготовить себя к новому сезону.



«У меня просто была особая диета. Не могу вам рассказать подробности, но сын Сергей в курсе. А если серьёзно, то я провёл хорошую подготовку к сезону. Вместе с тренером мы отлично поработали, и я постарался подготовить себя к длинному сезону. Так что всё прошло и идёт хорошо, нужно продолжать стараться дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.