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Э. Кейн: даже у Овечкина много мусорных голов. В НХЛ нужно находить разные способы забить

Э. Кейн: даже у Овечкина много мусорных голов. В НХЛ нужно находить разные способы забить
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн прокомментировал собственную игру в текущем сезоне.

«Я всегда был хорош в подставлении клюшки под бросок перед воротами? Думаю, если ты хочешь стабильно забивать в этой лиге, ты должен находить разные способы делать это. Ты не будешь всегда выходить «два в одного» и бросать из круга вбрасывания.

Нужно находить разные способы забить. И если посмотреть на парней, которые стабильно делают это… Даже у Овечкина много мусорных голов», — сказал Кейн в эфире официального YouTube-канала «Эдмонтона».

Отметим, что в текущем регулярном сезоне 36-летний форвард провёл 46 матчей, в которых набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «+15». «Вашингтон» в следующем матче сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 9 февраля, начало — в 3:00 мск.

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