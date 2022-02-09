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Кузнецов забросил 15-ю шайбу в сезоне с передачи Овечкина

Кузнецов забросил 15-ю шайбу в сезоне с передачи Овечкина
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». После двух периодов счёт равный – 3:3.

Третью шайбу «Вашингтона» в большинстве забросил российский нападающий команды Евгений Кузнецов, ему ассистировал Александр Овечкин. Для Кузнецова этот гол стал 15-м в текущем сезоне, также на счету россиянина 31 ассист.

Овечкин заработал своё 59-е очко в этом сезоне и продолжает занимать пятое место в бомбардирской гонке НХЛ. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» – на его счету 64 очка.

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В последних шести матчах у «Вашингтона» поровну побед и поражений. 11 февраля команда отправится в гости к «Монреаль Канадиенс».

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