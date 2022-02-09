Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Каролину Харрикейнз».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 4:1.



На 43-й минуте российский нападающий Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Ассистировал ему американский защитник Джейкоб Славин. Это на данный момент единственная заброшенная шайба для гостей в матче.

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До этого у хозяев на 2-й минуте отметился голом Брэди Ткачук, потом через 7 минут забил Алекс Форметон. В самом начале второго периода, на 21-й минуте Ткачук оформил дубль. Последнюю на данный момент шайбу для хозяев забросил Крис Тирни на 23-й минуте.