«Питтсбург» прервал серию поражений, обыграв «Бостон» в гостях

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости победили со счётом 3:2 и прервали четырёхматчевую серию поражений.

В первом периоде дважды отличился нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Во втором игровом отрезке «Питтсбург» сначала ответил дублем Дэнтона Хайнена, а на 33-й минуте Сидни Кросби вывел гостей вперёд.

Точку в матче поставил Брайан Раст, забросивший четвёртую шайбу «Питтсбурга» на 59-й минуте.

«Питтсбург Пингвинз» выиграл впервые с 26 января и прервали четырёхматчевую серию поражений, 11 ферваля команда отправится в гости к «Оттаве Сенаторз», а «Бостон» примет «Каролину Харрикейнз».