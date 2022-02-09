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«Питтсбург» прервал серию поражений, обыграв «Бостон» в гостях

«Питтсбург» прервал серию поражений, обыграв «Бостон» в гостях
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости победили со счётом 3:2 и прервали четырёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пастрняк (Холл, Бержерон) – 02:01' (5x4)   2:0 Пастрняк (Холл, Хаула) – 15:34' (5x5)   2:1 Хайнен (Макгинн, Мэтисон) – 24:18' (5x5)   2:2 Хайнен (Марино, Родригес) – 24:46' (5x5)   2:3 Кросби (Раст, Гюнцель) – 32:53' (5x4)   2:4 Раст (Гюнцель) – 58:31' (en)

В первом периоде дважды отличился нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Во втором игровом отрезке «Питтсбург» сначала ответил дублем Дэнтона Хайнена, а на 33-й минуте Сидни Кросби вывел гостей вперёд.

Точку в матче поставил Брайан Раст, забросивший четвёртую шайбу «Питтсбурга» на 59-й минуте.

«Питтсбург Пингвинз» выиграл впервые с 26 января и прервали четырёхматчевую серию поражений, 11 ферваля команда отправится в гости к «Оттаве Сенаторз», а «Бостон» примет «Каролину Харрикейнз».

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