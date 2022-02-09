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Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» победить

Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» победить
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хэтэуэй (Дауд, Хагелин) – 17:19' (5x5)   2:0 Дауд (Фегервары, Хагелин) – 20:40' (5x5)   2:1 Лайне (Боквист, Ворачек) – 29:38' (5x4)   2:2 Боквист (Доми, Нюквист) – 32:42' (5x5)   3:2 Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 35:57' (5x4)   3:3 Лайне (Дженнер, Бьёркстранд) – 39:56' (5x4)   3:4 Фикс-Волански (Рослович, Доми) – 42:40' (5x5)   4:4 Уилсон – 57:34' (5x5)   4:5 Дженнер (Нюквист, Лайне) – 59:15' (5x5)

Единственный гол в первом периоде забил игрок «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй. На первой минуте второго периода Ник Дауд забросил вторую шайбу хозяев. Патрик Лайне и Адам Боквист за три минуты забросили дважды и сравняли счёт в матче.

До конца второго периода команды ещё по разу обменялись заброшеннми шайбами. Сначала с передачи Александра Овечкина отличился форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, а за четыре секунды до сирены дубль сделал Лайне.

В третьем периоде хоккеист «Блю Джекетс» Трей Фикс-Волански вывел свою команду вперёд. На 58-й минуте «Вашингтон» сравнял счёт усилиями Тома Уилсона, но за 45 секунд до завершения матча Бун Дженнер принёс гостям победу.

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