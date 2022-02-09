Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» победить

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.

Единственный гол в первом периоде забил игрок «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй. На первой минуте второго периода Ник Дауд забросил вторую шайбу хозяев. Патрик Лайне и Адам Боквист за три минуты забросили дважды и сравняли счёт в матче.

До конца второго периода команды ещё по разу обменялись заброшеннми шайбами. Сначала с передачи Александра Овечкина отличился форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, а за четыре секунды до сирены дубль сделал Лайне.

В третьем периоде хоккеист «Блю Джекетс» Трей Фикс-Волански вывел свою команду вперёд. На 58-й минуте «Вашингтон» сравнял счёт усилиями Тома Уилсона, но за 45 секунд до завершения матча Бун Дженнер принёс гостям победу.