Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» победить

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.
Единственный гол в первом периоде забил игрок «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй. На первой минуте второго периода Ник Дауд забросил вторую шайбу хозяев. Патрик Лайне и Адам Боквист за три минуты забросили дважды и сравняли счёт в матче.
До конца второго периода команды ещё по разу обменялись заброшеннми шайбами. Сначала с передачи Александра Овечкина отличился форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, а за четыре секунды до сирены дубль сделал Лайне.
В третьем периоде хоккеист «Блю Джекетс» Трей Фикс-Волански вывел свою команду вперёд. На 58-й минуте «Вашингтон» сравнял счёт усилиями Тома Уилсона, но за 45 секунд до завершения матча Бун Дженнер принёс гостям победу.
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