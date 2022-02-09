Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 12 очков за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом своего соотечественника Евгения Кузнецова. На счету Александра стало 1379 (759+620) очков в 1244 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ.

В начале 2022 года россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, последовательно превзойдя результаты Джонни Буцика (1369) и Майка Модано (1374). Следующей целью для Александра является показатель Бретта Халла (1391), отставание от которого теперь составляет 12 результативных действий.