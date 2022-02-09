Овечкин вышел на чистое третье место по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом своего соотечественника Евгения Кузнецова. Таким образом, Овечкин превзошёл россиянина Сергея Зубова (619) по количеству результативных передач в истории лиги.
В активе 36-летнего форварда стало 620 голевых передач в 1244 матчах. Ранее Зубов с 619 передачами в 1068 матчах занимал третье место по этому показателю среди россиян. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696 в 1248 встречах), второе место занимает нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (688 в 952 матчах).
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