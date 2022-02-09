Александр Овечкин повторил результат Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли по матчам в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.

Для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина этот матч стал 1244-м в НХЛ. По этому россиянин повторил результат Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли и вышел на 95-е место в истории лиги. Следующей целью для Александра является результат Даниэля Альфредссона (1246).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 47 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 30 результативных передач при показателе полезности "+15" и 6 минутах штрафного времени.