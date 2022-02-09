Игроки «Миннесоты» и «Виннипега» устроили массовую драку. Видео
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На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Хозяева одержали победу – 2:0.
В третьем периоде сразу несколько игроков обеих команд подрались между собой.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в аккаунте компании Sportsnet.
13 февраля «Миннесота Уайлд» примет «Каролину Харрикейнз», встреча начнётся в 04:00 мск. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной Конференции.
«Виннипег» 12 февраля отправится в гости к «Даллас Старз», встреча начнётся в 04:30 мск. «Джетс» с 45 очками занимают 13-е место в Западной Конференции.
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