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«Миннесота» всухую проиграла «Виннипегу», Капризов не набрал очков

«Миннесота» всухую проиграла «Виннипегу», Капризов не набрал очков
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На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Хозяева одержали победу – 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Шайфли (Коннор, Уилер) – 08:57' (5x4)   2:0 Шмидт (Коннор, Диллон) – 58:49' (en)

На 9-й минуте встречи Марк Шайфли в большинстве вывел «реактивных» вперёд. На предпоследней минуте матча Нейт Шмидт голов в пустые ворота установил итоговый счёт встречи — 2:0. Шат-аут оформил Коннор Хеллебайк, отразивший все 27 бросков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности "-1" и не набрал очков впервые за 13 матчей. Последний раз россиянин не зарабатывал очки 13 декабря в матче с «Вегас Голден Найтс», который «Уайлд» проиграли со счётом 4:6.

Капризов занимает восьмое место в бомбардирской гонке НХЛ. На счету хоккеиста 53 очка в 42 матчах текущего сезона – 19 заброшенных шайб и 34 голевые передачи.

13 февраля «Миннесота Уайлд» примет «Каролину Харрикейнз», встреча начнётся в 04:00 мск. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной Конференции.

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