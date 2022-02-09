«Миннесота» всухую проиграла «Виннипегу», Капризов не набрал очков

На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Хозяева одержали победу – 2:0.

На 9-й минуте встречи Марк Шайфли в большинстве вывел «реактивных» вперёд. На предпоследней минуте матча Нейт Шмидт голов в пустые ворота установил итоговый счёт встречи — 2:0. Шат-аут оформил Коннор Хеллебайк, отразивший все 27 бросков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности "-1" и не набрал очков впервые за 13 матчей. Последний раз россиянин не зарабатывал очки 13 декабря в матче с «Вегас Голден Найтс», который «Уайлд» проиграли со счётом 4:6.



Капризов занимает восьмое место в бомбардирской гонке НХЛ. На счету хоккеиста 53 очка в 42 матчах текущего сезона – 19 заброшенных шайб и 34 голевые передачи.



13 февраля «Миннесота Уайлд» примет «Каролину Харрикейнз», встреча начнётся в 04:00 мск. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной Конференции.