Овечкин пропустит выездной матч с «Монреалем»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
Это связано с правилами канадской провинции Квебека об обязательном 10-дневном карантине для всех, кто недавно сдал положительный тест на коронавирус. Ранее 36-летний россиянин находился в COVID-протоколе, из-за чего пропустил встречу с «Эдмонтон Ойлерз» и Матч звёзд НХЛ. Отрицательный тест капитан «столичных» получил лишь вчера, 8 февраля.
Матч между «Монреалем» и «Вашингтоном» пройдёт 11 февраля. Начало — в 3:00 мск.
Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя по ходу матча в две шайбы.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом своего соотечественника Евгения Кузнецова, однако сам забить не сумел. В текущем сезоне Овечкин провёл 47 матчей, в которых набрал 59 (29+30) очков.
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