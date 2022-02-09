Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от лидирующего Юбердо до пяти очков

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева уступили со счётом 4:5, ведя в ходе матча в две шайбы.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом своего соотечественника Евгения Кузнецова, однако сам забить не сумел. Россиянин набрал 59 (29+30) очков в текущем сезоне и смог сократить отставание от лидирующего форварда «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо (у него 17 голов и 47 ассистов — в сумме 64 балла) до пяти очков. Вторым идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» — у него 63 (32+31) балла. Третью и четвёртую позицию делят капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид (23+37) и форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри (19+41) — у них по 60 очков.

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