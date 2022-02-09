Мужская сборная России по хоккею приехала на матч со Швейцарией за два часа до старта
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Мужская сборная России по хоккею прибыла на стартовый матч турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Встреча стартует через два часа от момента написания новости — в 11:40 мск.
Напомним, на последней тренировке перед встречей вчера, 8 февраля, отсутствовал нападающий Сергей Плотников, находящийся в основной заявке национальной сборной. Он принял участие в утреннем занятии с Дмитрием Шугаевым, Тимуром Биляловым и Артёмом Анисимовым.
Первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут с командой Швейцарии. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 7:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).
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