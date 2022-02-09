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Русскоязычный сайт НХЛ — о «Питтсбурге»: когда Малкина нет, дракону словно отсекли голову

Русскоязычный сайт НХЛ — о «Питтсбурге»: когда Малкина нет, дракону словно отсекли голову
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Официальный сайт НХЛ на русском языке прокомментировал выступление команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и игру российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина. Сейчас форвард находится в COVID-протоколе.

«Несмотря на свои болячки в ходе регулярных чемпионатов, не проведя ни одного полного гладкого первенства с 2009 года, Малкин почти всегда находится в строю в плей-офф. И на пару с Кросби часто делает результат. Не просто так „Питтсбург“ при двух своих главных звёздах уже завоевал три Кубка Стэнли и сейчас идёт за четвёртым.

Эту команду в новую эру называют Двуглавым драконом. Когда Малкина нет — этому дракону словно отсекли одну голову. Что бы там ни утверждала статистика», — говорится в сообщении.

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