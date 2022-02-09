Список хоккеистов, не попавших в состав сборной России на матч со Швейцарией на ОИ-2022

Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с командой Швейцарии.

В списке игроков, не попавших в состав российской команды на встречу со Швейцарией, — голкипер Тимур Билялов, защитник Артём Минулин и нападающий Сергей Плотников.

Отметим, что на матч заявлено 22 игрока: два голкипера, семь защитников и 13 нападающих.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча начнётся в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.