Стал известен состав сборной Швейцарии на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 с Россией

Стал известен состав мужской сборной Швейцарии по хоккею на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Россией.



Место в воротах займёт Рето Берра. Его сменщиком станет Леонардо Дженони.



Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Диаз — Мюллер, Амбюль — Хофман — Корви;

Алатало — Унтерзандер, Холленштайн — Андригетто — Хас;

Вебер — Лёффель, Херцог — Вермин — Берчи;

Фрик — Фора, Тюркоф — Мозер — Мотте.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча начнётся в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).