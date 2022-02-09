Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав сборной Швейцарии на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 с Россией

Стал известен состав сборной Швейцарии на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 с Россией
Комментарии

Стал известен состав мужской сборной Швейцарии по хоккею на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Россией.

Место в воротах займёт Рето Берра. Его сменщиком станет Леонардо Дженони.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Диаз — Мюллер, Амбюль — Хофман — Корви;
Алатало — Унтерзандер, Холленштайн — Андригетто — Хас;
Вебер — Лёффель, Херцог — Вермин — Берчи;
Фрик — Фора, Тюркоф — Мозер — Мотте.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча начнётся в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).

Новость по теме
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией на Олимпиаде — 2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022