Слепышев забил курьёзный гол, став автором первой шайбы сборной России на Олимпиаде — 2022

Нападающий Антон Слепышев стал автором первого гола мужской сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Он отличился в ворота команды Швейцарии.

Форвард забросил курьёзную шайбу за 2.7 секунды до конца первого периода. У Слепышева не прошла передача на пятачок, однако Антон не выключился из эпизода, подобрал шайбу, выехал из-за ворот и отпасовал на ближнюю штангу с отрицательного угла. Шайба попала в ногу форварду швейцарцев Энцо Корви и от неё отлетела в ворота.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.