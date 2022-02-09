ФХР перепутала фото Телегина в составе сборной России по хоккею на матч со Швейцарией

ФХР на официальной странице в «Твиттере» опубликовала состав мужской сборной России по хоккею на первый матч Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) со Швейцарией с ошибкой.



На коллаже с составом вместо фото защитника Сергея Телегина была добавлена фотография нападающего Ивана Телегина, который не принимает участие в Олимпиаде — 2022.

Позже ошибка была исправлена.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).