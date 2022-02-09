Турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе сборной России по хоккею

Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

После первого матча сборная России возглавила турнирную таблицу группы В. Вторая игра этой группы состоится сегодня, 9 февраля, между сборными Чехии и Дании и стартует в 16:10 мск.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.