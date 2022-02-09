«Автомобилист» продлил контракт с Алексеем Макеевым
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«Автомобилист» продлил соглашение с нападающим Алексеем Макеевым ещё на два года, сообщает пресс-служба клуба. Срок действия нового контракта – до 30 апреля 2024 года.
Уроженец Новоуральска дебютировал за «Автомобилист» в 2012 году, затем долгое время выступал за подмосковный «Витязь», а в 2020 году вернулся в клуб из Екатеринбурга. За два последних сезона нападающий провёл 99 матчей за «Автомобилист» в КХЛ, в которых набрал 69 (35+34) очков.
Напомним, «Автомобилист» не сыграет в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, клуб не попал в восьмёрку сильнейших на Востоке после пересчёта процента набранных очков, заняв девятую строчку. Матчи регулярного первенства было решено не доигрывать. Встречи первого раунда Кубка Гагарина начинаются 1 марта.
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