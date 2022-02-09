После напряжённого второго периода сборная России всё ещё обыгрывает Швейцарию

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит стартовый матч турнира между мужскими хоккейными сборными России и Швейцарии. После двух периодов встречи в счёте ведут подопечные Алексея Жамнова — 1:0.

Во втором игровом отрезке шайб заброшено не было. Однако была драка и удаление Антона Слепышева, которое могло быть до конца матча, если бы не спорное решение судей.

Напомним, за три секунды до конца первого периода Слепышев открыл счёт во встрече, забив курьёзный гол.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).



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