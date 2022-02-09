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Загитова и Медведева посетили стартовый матч хоккейной сборной России на Олимпиаде

Загитова и Медведева посетили стартовый матч хоккейной сборной России на Олимпиаде
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Российская фигуристка Алина Загитова посетила стартовый матч сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Соответствующие публикации спортсменка разместила в своём «инстаграме». Также на матче присутствует российская фигуристка Евгения Медведева. Она сообщила об этом в своём «инстаграме».

Сборная России по хоккею в эти минуты встречается с национальной командой Швейцарии на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).

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